"В предстоящие выходные дни загрузка объектов санаторно-курортного комплекса прогнозируется в объеме 80%. Все это может сказаться на противопожарной обстановке в республике в целом, в том числе привести к рискам возникновения пожаров на объектах отдыха и размещения граждан", — написал Гоцанюк на своей странице в Facebook по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По его словам, наплыв туристов повышает риск возникновения лесных пожаров, поэтому принято решение издать приказ о введении особого противопожарного режима на всей территории Крыма с 1 по 10 мая. Этот режим предусматривает ограничение на посещение лесов.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники. Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019 году, многие гостиницы закрыли продажи. Ужесточать требования для туриндустрии власти региона не планируют.

Как заявлял министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на майские праздники на полуостров могут приехать больше 1 млн туристов. Такой прогноз втрое выше, чем показатель этого же периода в 2019 году. В целом турсезон может обновить рекорд постсоветского периода.