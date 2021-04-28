Как пишет газета El Pais, до пандемии американский рынок был самым важным для Барселоны, так как больше всего иностранных туристов приезжали в столицу Каталонии из США. Кроме того, они тратили больше других иностранцев денег на проживание в отелях.

"В 2019 году почти 17% туристов в Барселоне или 1,6 млн были из самой Испании. На втором месте – американцы (11,6%, 1,1 млн человек). На третьем – британцы (8%, 763 тыс.). Но по количеству ночей, проведенных в отелях, туристы из США заняли первое место в 2019 году", — сообщает издание.

Газета отмечает, что многие страны Европы сейчас активизируют работу по привлечению американских туристов.

"Генеральный директор городского совета по туризму Turismo Barcelona Мариана Муро назвала решение Еврокомиссии отличной новостью для туристического сектора Испании и всей экономики. Он считает, что постепенно путешествовать смогут не только привившиеся граждане США, но и других стран, не входящих в ЕС. Turismo Barcelona объявил о новых рекламных проектах по продвижению города как туристического направления на американский рынок", — пишет El Pais.

Газета напоминает, что Муро уже побывала в Москве и Санкт-Петербурге для того, чтобы восстановить контакты с российским рынком, на который город также возлагает большие надежды.

В марте министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что 19 мая страна может открыть границы для иностранных туристов с вакцинными паспортами.