"За последний месяц число бронирований увеличилось в 1,5 раза. Заполняемость санаториев и отелей растет. Люди к нам едут, мы готовы их принимать", — сказал Владимиров.

Он подчеркнул, что в регионе расширяются возможности по приему гостей.

"За последние пять лет вместимость санаторно-гостиничного комплекса на Ставрополье выросла на 4,8 тыс. мест. В этом году планируем увеличить еще на 600", — отметил губернатор.

По его словам, курорты Кавминвод восстанавливаются после прошлогоднего спада, связанного с ограничительными мероприятиями из-за пандемии коронавируса.

"Мы стремимся скорее вернуться к привычным показателям — более 1,5 млн принятых туристов ежегодно и работаем для того, чтобы ожидания от отдыха на Ставрополье оправдывались", — пояснил Владимиров.

Он отметил, что для этого существует много возможностей: в курортных городах работают питьевые бюветы с минеральной водой, парки, объекты культуры и организации общепита.

"Одновременно продолжаем развивать инфраструктуру наших курортов — проводим благоустройство, создаем новые точки притяжения, которые открывают новые виды отдыха", — заключил глава края.

Согласно данным краевого министерства туризма и оздоровительных курортов, спрос на отдых в регионе Кавказские Минеральные Воды на майские выходные с 1 по 10 мая увеличился вдвое.

По данным министерства, повышения цен на услуги, отдых и оздоровление на Ставрополье не произошло.

Кавказские Минеральные Воды — группа курортных городов в Ставропольском крае, в их составе — Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. Курортный регион богат водно-минеральными ресурсами, памятниками истории, культуры и архитектуры.