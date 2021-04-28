"МИД Болгарии готов приступить к выдаче туристических виз, как только соответствующее распоряжение поступит от министра здравоохранения. На прошлой неделе я предложила консульским службам Болгарии начать подготовку к выдаче виз туристам", — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Захариевой, для российского рынка, одного из важнейших для Болгарии, процедура оформления виз будет смягчена по максимуму.

"Заявки на выдачу виз можно подать в 59 городах и в трех консульствах на территории России. Аккредитованные в консульствах российские туроператоры смогут отправлять заявки на визы для своих клиентов в электронном виде. Российские туристы, желающие посетить республику, смогут получать визы и у туроператора, и в визовом центре", — сообщила министр.

На прошлой неделе министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов сообщил, что с 1 мая въезд в страну для иностранных туристов, в том числе, российских будет разрешен при выполнении одного из трех условий: справки о ПЦР-тесте на коронавирус, сертификата вакцинации или справки о наличии антител. В последнем случае справка должна подтверждать, что человек переболел коронавирусом в течение шести месяцев до поездки.

Российский оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавируса пока не делал никаких заявлений о возможности возобновления авиасообщения с Болгарией.

По словам Ангелова, заболеваемость коронавирусом в стране стабильно снижается, поэтому правительство начало отменять ограничения. 27 апреля в Болгарии было выявлено 1850 новых случаев заражения. Всего в стране заболели 400 тыс. человек, 16 тыс. умерли.