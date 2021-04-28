Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, такие планы по реализации проекта совладелец "Гранд-Крио Алтай" Владимир Шуппо представил на встрече с главой региона Виктором Томенко в среду.

Ввод в эксплуатацию объекта предполагается в четвертом квартале 2022 года, отмечается в пресс-релизе.

Объекты инвестпроекта будут расположены на площади 7 га, главный корпус отеля рассчитан на 54 номера. На территории комплекса планируется также построить коттеджи, ресторан на 150 мест и создать зоны отдыха.

"Мы достигли хороших успехов превентивной медицины в Москве, мне показалось нечестным по отношению к сибирякам, что они не имеют такой возможности активного и естественного оздоровления. Сибирякам это больше всего нужно с их климатическими условиями", — сказал Шуппо.

Подобные клиники с участием инвестора созданы в Москве, Германии и в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 50% ООО "Гранд-Крио Алтай" принадлежит совладельцу группы компаний "Гранд" Владимиру Шуппо и столько же — самой компании.

Компании группы "Гранд" занимаются разработкой программного обеспечения и реализацией компьютерного оборудование, а также выпускают криокапсулы.

Якорным инвестором "Белокурихи Горной" является АО "Курорт Белокуриха", которое намерено вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена близ действующего города-курорта Белокуриха.