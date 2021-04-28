"Прошедшей зимой трассы для катания были открыты с 28 ноября по 25 апреля. Только на канатных дорогах за зиму проехали более 470 тыс. гостей, что стало рекордом за все восемь лет работы курорта", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение зимнего периода загрузка отелей и гостевых домов в туристической деревне Романтик и поселке Архыз приближалась к 100%.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.