"В этом летнем сезоне в Сочи для туристов доступны более чем 200 тыс. койко-мест, включая крупные, средние, малые и индивидуальные объекты размещения", — сказала Сажнева.

Что касается требований санитарной безопасности в санаториях и гостиницах курорта, по ее словам, отели не требуют от туристов при заселении никаких дополнительных документов или тестов, а для заселения в санатории к стандартному пакету документов у терапевта нужно получить справку об эпидокружении (отсутствии контакты с зараженным в течение двух недель до поездки).

Сажнева отметила, что город уделяет большое внимание инфраструктурным объектам, поэтому с прошлого года ведется реконструкция набережной, а также разрабатываются варианты увеличения номерного фонда курорта.

"Есть смысл работать над увеличением емкости в сегменте 4-5*, потому что мы сталкиваемся с дефицитом мест в отелях этой категории. У нас есть ряд проектов, уже выбраны объекты, которые будут реконструироваться. Рассчитываем, что ближе к концу сентября – в начале октября откроется пансионат "Олимпийский Дагомыс". Он будет носить название Adaggio Le Rond 4*", — рассказала она.

Отель будет работать под управлением группы Accor. Он предложит гостям 442 номера, бассейны, рестораны, кафе и другую инфраструктуру. По словам Сажневой, гостиница создаст 300 новых рабочих мест.