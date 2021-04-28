Отмечается, что большая часть туристов, посетивших регион, — жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом экономика региона пополнилась 1,2 млрд рублей. Количество гостей из двух столиц по итогам программы кешбэка и благодаря рекламным кампаниям увеличилось на 43%.

В настоящее время, в преддверии майских праздников, гостей региона готовы принять почти 190 отелей и гостиниц.

Также сообщается, что с мая текущего года для туристов из Москвы, приезжающих в Смоленск на "Ласточке", каждую субботу через 15 минут после прибытия поезда от железнодорожного вокзала начнет курсировать туристический трамвай с экскурсоводом. Он будет следовать по городу с обзорной экскурсией.