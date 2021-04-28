Так, жителям и гостям региона необходимо соблюдать действующий масочный режим. Для тех, у кого имеется документ о прохождении полного курса вакцинации против коронавируса, справка о наличии антител к инфекции (выданная не ранее 1 января 2021 года), либо об отрицательном результате теста на коронавирус (тест проведен не ранее, чем за три дня до въезда) сохраняется свободный въезд. Во всех других случаях необходимо соблюдать режим самоизоляции 14 дней или весь срок пребывания на территории области в случае меньшего периода пребывания в регионе.

Проверять наличие документов предполагается на контрольных пунктах, которые будут организованы на въездах в регион.

Особое внимание будет уделено тургруппам, прибывающих в область на автобусах и теплоходах.

В частности, туроператор должен до прибытия группы в регион собрать обобщенные сведения о прохождении полного курса вакцинации либо о справках о наличии антител к инфекции и предоставить их местным властям по электронной почте.

Для участников туров на водных видах транспорта, которые не попадают в трехдневный период тестирования, будет организовано обязательное платное экспресс-тестирование прямо на теплоходе на последней остановке до прибытия на территорию Ивановской области.

Также сообщается, что с 30 апреля на железнодорожном вокзале Иванова будет открыт пункт вакцинации, где смогут привиться как приезжие, так и местные жители. Здесь же для прибывающих из других регионов будет работать пункт, где можно сделать платный экспресс-тест.