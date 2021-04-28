"Мы большое внимание уделяем развитию сети горных маршрутов. Есть идея связать их единой сетью, мы уже разработали предварительную карту соединения горных туристских маршрутов совместно с Кавказским заповедником и Сочинским нацпарком. Это работа на несколько лет вперед. Планируем закончить до 2023-2024 года", — рассказала она на встрече с журналистами.

По словам Сажневой, на туристических маршрутах обустроят кемпинги и глемпинги, перевалочные базы, системы экстренной навигации. Все это рассчитано как на однодневные прогулки, так и на многодневные.

Как сообщалось, новые пешие маршруты откроются на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи в предстоящем летнем сезоне. Для хайкинга на курорте этим летом будут доступны более 100 км пеших троп и 13 маршрутов в горах.