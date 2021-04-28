"Китайская сторона готова на основе полного учета взаимных озабоченностей, путем дружественных консультаций обсудить с Россией создание механизма взаимного признания информации о "коде здоровья", чтобы как можно скорее создать удобные и безопасные условия для передвижения людей и товаров между двумя странами, в том числе и для международных турпоездок", — заявили изданию в диппредставительстве КНР.

Газета напоминает, что Москва и Пекин ограничили взаимные поездки граждан и закрыли границы еще в феврале 2020 года. В ноябре Китай временно запретил въезд в страну всем россиянам, включая обладателей действительных виз и вида на жительство.

В Совете Федерации изданию сообщили, что поддерживают инициативу Китая о взаимном признании сертификатов о состоянии здоровья.

"Это хорошая тенденция. Если мы признаем сертификаты, это облегчит жизнь наших туристов и двусторонние контакты. Это станет отличным примером двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом", — пояснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

При этом в Российском фонде прямых инвестиций отказались от комментариев, уточнив, что обсуждение международных сертификатов является сферой компетенции органов федеральной власти. В оперативном штабе РФ не смогли предоставить комментарий по этому вопросу, пишут "Известия".