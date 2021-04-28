"Со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются (на коронавирус) прямо в аэропорту", — сказала Попова в ходе онлайн-конгресса "Молекулярная диагностика и биобезопасность".

По ее словам, дополнительный контроль введен в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в РФ.

"Мы это делаем и будем продолжать делать. Хотя количество их (прилетающих из Индии — ИФ) крайне небольшое, но я считаю, что это делать теперь необходимо, и контроль здесь будет двухэтапный — мы будем делать экспресс-тесты непосредственно в аэропорту, сегодня мы уже имеем эти экспресс-тесты на вооружении", — сказала Попова.

Как сообщалось, россияне, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая обязаны будут проходить двойное тестирование на коронавирус. Гражданам РФ, прибывающим из других стран на территорию России после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию страны и загрузить результаты на портал госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием должен составлять не менее суток.

Глава Роспотребнадзора добавила, что эти меры приняты для защиты населения РФ от рисков, которые в настоящее время возникают.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 — четвертое. Всего в стране выявили более 17,6 млн заражений, свыше 197 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.