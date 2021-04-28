"Специалисты приведут в нормативное состояние подъезд к посёлку Хужир. Сейчас это грунтовый участок длиной 5 км. На остров уже доставлено всё необходимое для начала проведения работ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что капитальный ремонт займет два года.

"Дорога на острове Ольхон сейчас представляет собой гравийную "гребенку" длиной 40 км — от парома до деревни Харанцы. Проезд по ней — настоящее испытание для местных жителей и десятков тысяч туристов. Привести дорогу в нормативное состояние еще в 2017 году поручил президент РФ Владимир Путин", — пояснил Кобзев.

Ольхон является частью Прибайкальского нацпарка. В связи с этим работы там ограничены. Перед началом проекта Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области пришлось оформить в Минприроды РФ сервитут — ограниченное право пользования землями нацпарка для размещения техники, оборудования, инертных материалов.

"Получение сервитута — права ограниченного пользования — дает нам возможность передать проектную документацию на государственную экспертизу. В следующем году мы рассчитываем начать реконструкцию 29,6 км пути от парома до подъезда к поселку Хужир. Далее мы выполним капитальный ремонт дороги в самом посёлке Хужир и после него, в планах реконструкция до села Харанцы и паромных переправ", — цитирует пресс-служба главу Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Юлию Гордину.