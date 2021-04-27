«Мы сформировали прогноз, пока что я бы не хотела его корректировать, потому что время покажет. Мы планируем, что с мая по октябрь — это порядка 4 млн российских туристов. Думаю, что будет чуть выше, но не будем задирать планку», — сказала она на встрече с журналистами.

Как отметила Сажнева, на майские праздники в Сочи ожидают около 200 тыс. путешественников.

«Загрузка сейчас, в апреле, с учетом горного кластера — порядка 77%. Средняя загрузка гостиниц на майские праздники, думаю, составит 83-85%. Если говорить о лете, то июнь — не меньше 85%. С 20 июля по 20 августа пик, когда все занято, мы ожидаем 95-97%», — добавила она.

По словам Сажневой, около 23% туристов приезжают в Сочи из Москвы. Востребован курорт и у путешественников из других городов ЦФО, а также из Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Поволжья, Краснодарского края.

Между тем, Сажнева сообщила о росте цен на размещение в гостиницах категории 4-5* в Сочи.

«Стоимость размещения выросла по сравнению с прошлым годом. Самый большой рост мы видим в отелях категории 4-5*, в среднем на 40% по сравнению с прошлым годом. Но надо иметь в виду, что применяется динамическое ценообразование, существует высокий спрос. При ограниченности предложения регулятором выступает цена. По санаториям серьезного роста цен мы не наблюдаем», — заключила она.

В свою очередь, в туркомпании «Интурист» добавили, что планируют с мая по октябрь отправить в Сочи более 200 тыс. российских туристов. Для этого была запущена на этот летний сезон чартерная программа из шести городов РФ.

«По чартерной программе у нас емкость 200 тыс. Это до октября. На зимний сезон возможны изменения, плавное уменьшение частоты. Но все будет зависеть от спроса и конкуренции с другими направлениями», — сказали в компании.