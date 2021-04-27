«Министерство туризма Мальдив в начале апреля опубликовало решение о разрешении въезда пассажирам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ. Теперь, после недавнего обновления этого документа, речь уже идет «о любой вакцине, которая должна быть одобрена ВОЗ либо компетентным органом той или иной страны». Таким образом «Спутник V» подходит для въезда, поскольку он одобрен по меньшей мере в России», — сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что сертификат о прививке должен быть на английском языке, нотариальное заверение не обязательно. С момента получения второй дозы должно пройти не менее двух недель.

«Для непривитых туристов правила въезда остаются прежними. Им нужна справка о ПЦР-тесте, которую необходимо загрузить через форму на сайте https://www.imuga.immigration.gov.mv/ не ранее, чем за 24 часа до прибытия. Тест по прилету не требуется за исключением случаев, когда у туриста есть симптомы коронавируса», — сообщили в пресс-службе.