"Осталось несколько дней до начала высокого летнего сезона. В этом году он начинается 1 мая. С учётом того, что часть границ остаётся закрытой, мы прогнозируем высокий приток гостей и туристов в этом году, начиная с мая", — сказала журналистам руководитель департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина во вторник.

Она отметила, что "апрель показывает высокую загрузку — порядка 70%".

"Загрузка мест размещения в мае будет порядка 90%. Это очень высокие цифры для города, которые ранее были не совсем характерны", — отметила Батяйкина.

По её словам, подготовка к летнему сезону" ведётся во всю и выходит на финишную прямую" .

"Готовится вся санаторно-курортная отрасль. Ограничительные мероприятия ещё не сняты в полном объёме, поэтому очень важно предоставить всем гостям качественный и безопасный отдых", — подчеркнула Батяйкина.

Она отметила, что вопросу обеспечения безопасности по-прежнему будет уделяться очень пристальное внимание.

"Также важно предоставить гостям развлечения. В этом году будут работать более ста объектов показа, функционировать маршруты здоровья", — сообщила чиновница.

Многие гостиницы расширяют спектр услуг. "Помимо проживания отели предоставляют оздоровительный комплекс, повышая свою привлекательность. Сейчас это очень широко востребовано, особенно в постковидный период, когда многие приезжают не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье", — сказала Батяйкина.

Он также добавила, что в настоящее время власти Сочи очень большое внимание уделяют транспортной логистике.

"Очень важно донести до всех гостей, которые сейчас собираются в Сочи, что все-таки предпочтительно приезжать авиа- и железнодорожным транспортом. Личный автомобиль будет создавать дополнительную нагрузку на курорт и транспортную логистику в целом", — пояснила Батяйкина.

По её данным, только на майские праздники Сочи ожидает от 150 до 200 тыс. гостей.