Авиакомпания добавляет рейсы по понедельникам и средам к уже выполняемым рейсам по пятницам и воскресеньям. Новое расписание вступило в действие на текущей неделе.

Ранее сообщалось, что Finnair с 29 января возобновила рейсы Хельсинки-Петербург.

Finnair — национальный авиаперевозчик Финляндии, крупнейшая авиакомпания страны, базируется в аэропорту Хельсинки и входит в альянс Oneworld.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".