«Программа очень хорошо работает на поддержку так называемого «низкого сезона», когда больше возможностей и свободной инфраструктуры, в отличие от «перегретых» пиков сезона. Речь о весне – начале лета, и осенне-зимнем периоде. Поэтому мы уже сейчас готовим предложения по отдельному окну продаж на осень и вплоть до конца года», — сказала она в ходе телефонного разговора.

Ранее она сообщила, что на завершение третьего этапа программы выделяется 4,7 млрд рублей, которые позволят отдохнуть дополнительно миллиону туристов.