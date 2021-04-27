«Мы по поручению президента, который в послании подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления, подготовили программу поддержки доступных поездок в детские лагеря. Она будет реализована с использованием текущего механизма автоматического возврата средств. Запуск программы запланирован на 20-е числа мая – с этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и им будет автоматически на карточку «Мир» возвращаться 50% стоимости купленной путевки максимум в течение 5 дней», — сказала она в ходе телефонного разговора.

По словам главы Ростуризма, программа субсидирования отдыха в детских лагерях будет работать до конца года, чтобы дети смогли отдохнуть и на летние, и на осенние каникулы.

«К участию в программе приглашены все стационарные лагеря страны, которым необходимо создать отдельную страницу на сайте лагеря с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции и другую подготовку. Подробная инструкция уже разослана всем потенциальным участникам. Необходимо убедиться, что родители смогут бесшовно приобретать путевки и получать автоматический возврат», — добавила Догузова.

По ее словам, список всех партнеров, которые присоединятся к программе, будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство выделит на реализацию программы 5 млрд рублей, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тысячам детей.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году.