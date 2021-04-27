«Сегодня правительство приняло решение о выделении дополнительных средств на туристический кешбэк в размере 4,7 млрд. Это позволит нам продолжить текущий этап программы, когда туристы могут отправиться в поездку в любой регион страны до 30 июня. Покупки можно совершать до 15 июня, то есть еще целых полтора месяца», — сказала она в телефонном разговоре.

По словам главы Ростуризма, ранее выделенные на программу 2 млрд закончились практически за месяц.

«Программа очень популярна: туристы экономят существенную сумму, а сам механизм автоматического возврата средств на карточку очень удобен и понятен людям. Суммарно только этой весной доступнее поехать по стране смогли более 700 тысяч человек, а вместе с прошлым годом программой воспользовалось больше миллиона туристов. Дополнительные деньги позволят доступнее отдохнуть еще миллиону наших граждан», — подчеркнула Догузова.

Всего на реализацию программы кешбэка на туры по России правительство выделило 15 млрд рублей. Первые два этапа распродажи прошли в 2020 году, по их итогам было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня. На его реализацию изначально было выделено 2 млрд рублей.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил продлить программу возврата средств гражданам за покупку туров по России до конца 2021 года. В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении 4,7 млрд рублей на эти цели.

Согласно условиям акции, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Туристы могут приобрести как турпакеты, включающие размещение, перевозку и экскурсии, так и отдельно размещение в отелях продолжительностью от двух ночей.