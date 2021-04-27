Фото: Роза Хутор

Ранее сообщалось, что летний сезон на «Розе Хутор» откроется 1 мая.

«В прошлом году отдыхающие могли воспользоваться 80 километрами пеших троп. Работали 11 маршрутов разной сложности. В этом летнем сезоне «Роза Хутор» совместно с Сочинским нацпарком откроет еще два маршрута – «Пастушьими тропами к Греческому мосту» и «Нахазо». Таким образом, для хайкинга на курорте будут доступны более 100 км пеших троп и 13 маршрутов в горах», — говорится в сообщении.

Как рассказала руководитель управления активного отдыха и туризма «Розы Хутор» Ольга Падейская, которую цитирует пресс-служба, на курорте хотят возродить очень популярный когда-то формат туристических походов, но уже в новом, более комфортном режиме. «Для нас важно развивать культуру летнего отдыха в горах, показать, что здесь гораздо интереснее проводить время, чем на пляже», — добавила она.

Фото: Роза Хутор

Маршрут «Пастушьими тропами к Греческому мосту» начинается из Долины Роза Хутор, подъемом на канатных дорогах до Роза Пик, проходит по пастушьим тропам южного хребта Аибги, спускается в долину реки Мзымта, к поселку Красная Поляна. Его протяженность составляет 22 км, что занимает около 10-12 часов в светлое время суток.

Фото: Роза Хутор

Маршрут «Нахазо» проходит от верхней станции канатной дороги «Кавказский экспресс» (Роза Пик, 2320 м над уровнем моря) по горнолыжной трассе «Явор» к нижней станции подъемника «Крокус» и далее следует траверсом вдоль хребта Аибга по грунтовой дороге. Протяженность этого маршрута составляет около 8,7 км с перепадом высот 305 метров и длительностью 6 часов.

Новые пешие маршруты предполагают обязательное сопровождение опытным гидом-проводником и оформляются в Центре активного отдыха «Розы Хутор».