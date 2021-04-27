"В ходе визита на горнолыжный курорт "Роза Хутор" одним из обсуждаемых проектов стал курорт "Долина Васта", соглашение о создании которого было подписано в начале апреля 2021 года "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компанией "Васта Дискавери" в начале апреля 2021 года", — подчеркивается в сообщении.

Этот проект предусматривает создание в течение ближайших четыре лет необходимой туристической инфраструктуры для оздоровительного и горнолыжного отдыха. Для любителей горнолыжного отдыха запланированы 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км.

"Общий объем инвестиций в проект оценивается инициаторами в сумму около 80 млрд. рублей. Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства, а обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура для проекта будет построена за счет бюджетных источников", — отмечается в сообщении.

Появление этого курорта обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест, а также позволит в будущем совершать миллиардные налоговые отчисления в бюджеты различных уровней. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1, 5 млн гостей в год.