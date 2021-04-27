По состоянию на вторник в программе кешбэка участвуют 118 петербургских организаций туристской индустрии. В целом поездки в Петербург на официальном портале программы мирпутешествий.рф предлагают уже 526 российских организаций, среди которых 251 туроператор, 261 отель, четыре санатория и десять круизных компаний.

Глава комитета Сергей Корнеев выразил надежду, что в 2021 году город сможет максимально хорошо отработать сезон на внутреннем рынке. Для дальнейшего продвижения разрабатывается программа "Новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга".

"В период пика пандемии траектория путешествий имела рассеянный характер. Думаю, что эта тенденция сохранится и далее. Мы будем продвигать различные комбинации туристских предложений. Конечно, главное преимущество Петербурга — это культурно-познавательный туризм, потому что наши великие музеи — это мощнейшие "магниты" для России и всего мира. В то же время мы с нетерпением ждем возвращения полноценного делового туризма", — сообщил Корнеев.

Ранее сообщалось, что, по сведениям Российского союза туриндустрии, турагентства не заметили роста спроса на путешествия после объявления майских каникул, так как у россиян осталось слишком мало времени на принятие решения, но в региональных агентствах отмечают рост спроса на туры в Москву и Петербург в промежутке между праздниками — туда поедут жители Екатеринбурга, Самары, Казани и Уфы.