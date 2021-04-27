Рейсы по данному направлению открыты впервые в истории курорта.

До конца весны перелеты будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. На линии будут задействованы самолеты Airbus A320 neo вместимостью до 164 кресел.

Вылет из Новосибирска запланирован на 09:15, прибытие в Геленджик — в 10:25 (указано местное время для каждого аэропорта). Обратный рейс будет отправляться из Геленджика в 11:20 и приземляться в аэропорту "Толмачево" в 20:05. Время в пути составит около 5 часов.

В начале лета частота рейсов Новосибирск-Геленджик увеличится до 5 раз в неделю, в расписании появятся рейсы по понедельникам и пятницам.