Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), "Ласточка" свяжет сразу несколько субъектов РФ — Краснодарский край, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

Первый рейс из Владикавказа поезд выполнит 1 мая в 08:00 и прибудет в Туапсе в этот же день в 17:23. Далее он будет курсировать по нечетным датам, отправляясь из Владикавказа в 05:50 и прибывая в Туапсе в 15:56. В обратном направлении поезд будет курсировать по четным датам, первое отправление 2 мая. Из Туапсе "Ласточка" будет отправляться в 11:42 и прибывать во Владикавказ в 21:45.

На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении.