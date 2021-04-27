Как сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в конце мая в России будет запущена программа субсидирования 50% стоимости путевок в детские летние лагеря. Правительство выделяет на нее 5 млрд рублей и рассчитывает, что льготой воспользуются 357 тыс. детей. Для получения кешбэка путевку нужно будет оплатить онлайн картой «Мир», после чего родители смогут получить возврат средств по аналогии с программой кешбэка на туры по России. Параметры акции сейчас дорабатываются.

«Сегодня пришли письма от Ростуризма по условиям участия в программе. На рынке есть сумятица, так как выкуплено уже очень много путевок в лагеря, и, конечно, приостановились продажи, потому что родители ждут подключения кешбэка», — рассказала Санаева на пресс-конференции.

По ее словам, у многих лагерей сложилась очень сложная ситуация, так как все прошлое лето они не работали и несли огромные издержки.

«Но к чести тех людей, которые занимаются организацией детского отдыха, они были готовы и в прошлом году, и в этом принимать детей. Статистики по лагерям на сегодня нет, так как все происходит еще и сейчас. Кто-то принимает решение, чтобы все-таки открыться, кто не принимал этого решения ранее. Мы очень надеемся, что детский отдых будет возрожден по максимуму, потому что кешбэк будет этому способствовать», — добавила эксперт.

Она добавила, что туроператоры по детскому отдыху ждут программу кешбэка и для детских экскурсионно-познавательных туров.

«Сейчас запускаем ежегодную программу Минкультуры «Моя Россия», когда дети за федеральные деньги путешествуют по стране. Там не большая квота, но это десятки и сотни тысяч детей, которые будут участвовать в этой программе, родители оплачивают только проезд к началу маршрута. И если кешбэк еще будет, а мы видим, что сейчас это отрабатывается с Ростуризмом, то будут и путешествия детские субсидироваться» — отметила Санаева.