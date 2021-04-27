«Наиболее критическая ситуация сложилась сейчас во въездном туризме, и она сохраняется. Россия теряет миллиард долларов в месяц от закрытия границ, отсутствия въездного туризма. До пандемии наши доходы от въездного туризма составляли $11 млрд в год: если границы закрыты, эти доходы теряются. Это очень большая сумма, и это не сырьевой экспорт», — рассказал Игнатьев журналистам во вторник.

Он напомнил, что с некоторыми странами у России открыто авиасообщение, и часть из них до пандемии давала значительную часть иностранного турпотока.

«Граждане Германии, Швейцарии, Финляндии могут оформить все виды виз, в том числе туристические. Но оформление электронных виз приостановлено. Мы понимаем, что это было сделано из-за пандемии, но сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается. В законе перечислены 52 страны, граждане которых могут оформлять электронные визы в РФ. В том числе и упомянутые Германия, Швейцария и Финляндия. Но визы почему-то оформляются старым способом», — добавил Игнатьев.

Эксперт напомнил, что закон об электронной визе принимался специально для того, чтобы стимулировать рост иностранного турпотока в Россию.

«Мы с 1 января 2021 года ждали внедрения этой меры, которая должна была увеличить поток иностранных туристов в Россию в разы. Понятно, что из-за закрытия границ это не сделали с 1 января, но сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается, из некоторых стран туристы могут к нам приехать. Но решения о возобновлении выдачи электронных виз нет. Открывается направление, и виза начинает выдаваться старым способом в виде наклеек в паспорта иностранных граждан. Но это не даст возможности развить массовый туризм, сделать прорыв в сфере въездного туризма. Нужно, чтобы электронная виза начинала работать в тот момент, когда открывается направление», — подчеркнул Игнатьев.

По словам Игнатьева, даже после полного открытия границ въездной туризм нельзя будет перезапустить сразу.

«Въездной туризм – это сложная технологическая цепочка, которая не заработает, даже если сегодня открыть границы в полном объеме. Реально массовый турист поедет не раньше, чем через полгода, так как нужно подготовить программы, забронировать отели, «подложить» перевозку, продать турпродукт за границей. Это большая работа, которая требует времени. Даже если летом открыть въезд для всех стран, откуда массовый поток шел, туристы приедут не раньше начала следующего года», — заключил он.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля упомянул электронные визы и поставил задачу сделать возможным их оформления за четыре дня.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет не более 4-х календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно. Правительство определило перечень аэропортов, через которые можно въезжать в РФ по электронной визе.