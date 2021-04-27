Как сообщалось, Кипр с 10 мая снимает все ограничения на въезд для вакцинированных туристов, в том числе привитым российской вакциной "Спутник V" . Болгария с 1 мая разрешит въезд туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о наличии антител с подтверждением перенесенного заболевания за последние полгода.

«Что касается Кипра — в этом сезоне он не сможет заменить Турцию и другие массовые направления. В лучшие годы на Кипр выезжало порядка 800 тысяч российских туристов. Если власти страны примут максимально удобные для россиян условия въезда, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, то можно ожидать, что несколько сотен тысяч россиян посетят Кипр с целью туризма во второй половине лета», — сказал Игнатьев.

Что касается Болгарии, то, по его словам, конкуренцию Турции, куда в доковидные годы выезжало 7 млн россиян, она составить не может. «Объем выезда в эту страну, в связи с тем, что она стала визовой для россиян, не превышал 400-500 тыс. человек. То есть стать реальным конкурентом массовых направлений она не сможет», — пояснил президент РСТ.

«Если будет активно работать болгарский визовый центр, активно выдаваться визы, то, также как и на Кипр, несколько сотен тысяч российских туристов во второй половине года смогут туда выехать. Опять же, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, возобновлено авиасообщение в полном объеме и разрешены чартерные программы», — рассказал Игнатьев.

На сегодняшний день разрешенных чартерных программ в Болгарию нет, подчеркнул он.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предупредила туркомпании, что им лучше не продавать путевки в обе страны и после 1 июня.

Полноценное авиасообщение с Кипром и Болгарией пока не возобновлено.