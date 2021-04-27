Рейсы будут выполняться один раз в неделю по понедельникам.

Как сообщалось, белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" планировала с 24 апреля начать выполнять рейсы из "Жуковского" в Минск также раз в неделю — по субботам.

Регулярное сообщение с Минском было прервано в марте 2020 года в связи с коронавирусом.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.