"Почти половина территории Подмосковья — это леса и лесопарки, 43-45% — леса. Мы видим, насколько они востребованы. Поэтому мы начинаем масштабную программу "Парки в лесу". В течение пяти лет мы создадим 50 довольно обширных парков", — сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям Подмосковья.

Он отметил, что парки будут создаваться с учетом мнения жителей.

Губернатор пояснил, что речь об участках лесного фонда в муниципалитетах, где люди гуляют, но нет благоустроенных зон.

"В этом году первые девять мы сделаем. Липовую рощу в Мякинино сделаем, Ушмарский лес в Домодедово, Видновский парк, Кузьминский парк в Котельниках. И дальше везде, где видим этот запрос", — добавил Воробьев.

Он отметил, что при создании таких зон отдыха власти намерены сохранять всю экосистему.