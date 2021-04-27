"Моя позиция: этот вопрос должны решить социальные партнеры — профсоюзы и работодатели. Если они примут решение о переносе, и это будет согласованное мнение работодателя и профсоюзов, мы, как законодатели, что называется, возьмем под козырек, и это сделаем", — сказал Исаев во вторник журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

Он отметил, что есть аргументы и за перенос длинных каникул на май, и за сохранение их в январе. В частности, по его словам, нерабочие дни в январе совпадают со школьными каникулами.

Исаев напомнил, что ранее по предложению работодателей и профсоюзов правительству и трехсторонней комиссии разрешили переносить два дня от зимних каникул — и они переносятся, как правило, май.

"Поэтому думаю, что это предмет дискуссии, но окончательное решение должно здесь принадлежать профсоюзам и объединениям работодателей", — заключил Исаев.