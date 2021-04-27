"Более 120 человек приняли участие в решении вопросов дальнейшего развития города, собрано более 400 предложений, затрагивающих самый широкий спектр вопросов — от создания велодорожек и новых скверов до благоустройства пляжей и городских улиц", — сказал Савельев на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

По его словам, также есть планы по развитию не только рекреационной зоны города, но и промышленного туризма.

"Это направление перспективно, для Таганрога — города с развитой промышленной инфраструктурой, оно может стать новой туристической фишкой", — отметил Савельев.

Он добавил, что Таганрог — город уникальный. Здесь Петр Первый учился строить города, ввел первую регулярную застройку. Один новых турмаршрутов неслучайно называется "Стартап Петра Великого".

Как подчеркнул министр, этот город можно было бы поставить в один ряд со многими интереснейшими европейскими городами, но благоустройство до мирового уровня не дотягивает. Губернатор области Василий Голубев поставил задачу не только сохранить культурно-историческое наследие, но и вывести экономику города на высокий уровень.

"Планы амбициозные. Важен не только масштаб задуманного, но и качественное ежедневное его исполнение. Такой опыт у нас имеется — работа по ЧМ-2018 показала силу командной работы, получившей положительную оценку федерального центра и экспертов", — сообщил Савельев.

Он пояснил, что по поручению Голубева разработана "дорожная карта" по комплексному развитию города Таганрога как туристического центра. Первый этап его рассчитан до 2023 года.

"Развитие туризма в городе требует и сохранения экологии. Так, в ноябре 2017 года в АО "Тагмет" реализован природоохранный инвестиционный проект — запущен блок очистки химических стоков (БОХС). Проект имеет важнейшее значение для экосистемы Таганрогского залива и Ростовской области. Применяемая в процессе очистки установка обратного осмоса используется для удаления из очищаемых стоков до 99% растворенных примесей", — резюмировал Савельев.