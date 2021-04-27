"Согласно статистике прошлых лет, в мае трафик на мостовом переходе увеличивается — это обусловлено началом периода отпусков, наиболее высокая интенсивность движения приходится на последний месяц лета", — говорится в пресс-релизе.

В целом с момента открытия Крымского моста почти три года назад им воспользовались 14 млн автомобилей. "Из них 1,9 млн грузовых транспортных средств и 165 тыс. автобусов", — отмечается в пресс-релизе.

Общий объем трафика распределился практически равномерно.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.