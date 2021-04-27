"Очень важно не допустить распространения новой коронавирусной инфекции выше тех цифр, которые сегодня есть... Мы с вами прекрасно понимаем, что такая угроза есть, потому что апрель-май — это традиционные месяцы распространения сезонных заболеваний вирусных инфекций, и, в данном случае, COVID не исключение", — сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном cобрании РФ.

Она информировала, что британский штамм коронавируса выявлен в 48 регионах России, в 11 регионах присутствует южноафриканский штамм, при этом в 22 регионах циркулируют штаммы, которые имеют отдельные мутации.

"Мы считаем, что ситуация в России жестко поставлена на контроль. Как я уже сказала, в 54 регионах (выявлены новые штаммы) — в 48 регионах британский штамм, в 11 регионах южноафриканский и 22 — штаммы, которые циркулируют на территории РФ, но имеют отдельные мутации по отношению к тому референтному штамму, с которым мы работаем", — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, за период циркуляции британского штамма было выявлено более 7,9 тысяч контактных больных, 158 из них были инфицированы. Внутри страны были обнаружены 18 человек, которые инфицированы британским штаммом и шестеро — южноафриканским.

При этом Голикова отметила, что проведенный комплекс мероприятий позволил на сегодняшний день "приостановить или даже остановить их циркулирование".

Также вице-премьер прокомментировала решение об открытии международного авиасообщения. Несмотря на то, что центральными хабами являются Москва и Санкт-Петербург, распространение новых штаммов коронавируса фиксируется в регионах: люди общаются, переезжают в регионы и происходит распространение вируса.

"Открывая международное авиасообщение, когда такие решения принимаются, мы следуем исключительно требованиям эпидемиологической ситуации, ее оценке и естественно реагировании регионов на происходящие ситуации", — сказала Голикова.