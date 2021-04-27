На прошлой неделе президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году.

В связи с этим родители, уже выкупившие такие путевки, стали обращаться с просьбами вернуть им деньги с тем, чтобы по новой оплатить отдых детей уже с 50% скидкой.

"Нет, об этом сейчас речи не идет. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Вместе с тем он отметил, что "если сложилась такая ситуация, то правительство обратит на это внимание". "Я не знаю, какое может быть в данном случае решение, я не знаю, возможет ли возврат денег за путевки, которые уже приобретены. Нужно смотреть на условия договоров, которые были подписаны", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство выделит на программу 5 млрд рублей, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тысячам детей.