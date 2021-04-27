"Мы так же, как и в прошлом году, начинаем с июня летнюю оздоровительную кампанию на территории Ленинградской области. Предусмотрен рад новаций в этом году. В частности, наполняемость стационарных лагерей не должна превышать 75 процентов от проектной мощности. В прошлом году это ограничение заключалось в 50 процентах", — сказал Тарасов на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

По его словам, в текущем году лагеря не будут функционировать в режиме обсервации. Персонал сможет работать без проживания на территории лагеря при условии еженедельного обследования на коронавирус. Однако сохранится запрет на посещение стационарных лагерей родителями.

Продолжительность смен останется прежней — 21 день.

Также начнут работу лагеря при школах. "Здесь никаких ограничений по наполняемости не будет. Дети, которые раньше отдыхали на базе школ, они также будут отдыхать в полном объеме", — отметил Тарасов.

Охватить летним отдыхом планируется порядка 90 тыс. детей из Ленинградской области.

В резерве у региона числится 616 детских оздоровительных лагерей.