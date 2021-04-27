«Большинство клиентов турагентств на праздники собирались в Турцию. В основном, эти люди сейчас никуда сейчас не полетят. В турагентствах говорят, что туристы ждут, когда, наконец, откроют чартеры в Египет. Поэтому продажи почти на нуле, и длинные каникулы на них не повлияли», — сообщила она.

По ее словам, на поведение россиян влияет также то, что информация о каникулах появилась слишком поздно, а авиабилеты на открытых зарубежных направлениях, да и некоторых российских, сильно подорожали.

«Часть клиентов поменяли майскую Турцию на Кипр, но там ужесточены ковидные ограничения, и туристам придется сидеть в отелях. Часть решили самостоятельно путешествовать по России, тем более, что этому способствует программа кешбэка. В то же время, в региональных агентствах отмечают рост спроса на туры в Москву и Петербург в промежутке между двумя праздниками. В две столицы поедут туристы из Екатеринбурга, Самары, Казани, Уфы. При этом практически нет желающих поменять уже оплаченный короткий тур на длинную поездку, так как придется много доплачивать», — добавила Тюрина.

По данным сервиса поиска билетов Aviasales, многие индивидуальные туристы, наоборот, решили воспользоваться длинными каникулами для путешествий. Так, число бронирований билетов на праздники превысило уровень 2019 года. При этом 95% выбирают российские направления и лишь 5% — зарубежные.

Президент России Владимир Путин в пятницу поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочим период между майскими праздниками для улучшения эпидемиологической обстановки. Выходными будут дни с 1 по 11 мая.

Президенты России и Египта на прошлой неделе договорились об открытии авиасообщения из России на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Точная дата возобновления авиасообщения неизвестна. Оперштаб РФ по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что этот вопрос будет решен во второй половине мая. Как ожидают туроператоры, открытие прямых рейсов позволит снизить цены на отдых в Египте вдвое.