"Вместо 500 дополнительных поездов дальнего следования, планировавшихся к назначению с 27 апреля по 12 мая, в настоящее время на эти даты уже назначены почти 600 поездов. А в ближайшее время их количество планируется увеличить еще более чем на 60", — говорится в сообщении.

Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Адлером, Кисловодском, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами. Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск. Также дополнительные поезда предусмотрены на направлениях Киров — Нижний Новгород, Ярославль — Мурманск, Ростов-на-Дону — Волгоград, Владикавказ — Адлер, Екатеринбург — Оренбург, Петрозаводск — Сортавала. В случае роста спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличить число дополнительных рейсов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы, отмечается в сообщении.