В январе и феврале падение показателя было на уровне 45% год к году.

Внутренние перевозки через московские аэропорты в марте выросли на 20% — до 3,8 млн пассажиров, международные — сократились на 52%, до 830 тыс. человек.

"Шереметьево" сократило перевозки на 25%, до 1,7 млн человек, "Домодедово" увеличило их на 21%, до 1,7 млн человек, у "Внуково" рост на 0,5%, до 1,2 млн человек.

В марте прошлого года РФ начала ограничивать международное и внутренне авиасообщение на фоне пандемии COVID-19. Пассажиропоток российских авиакомпаний тогда упал на 28% год к году, а уже в апреле рухнул на 92%.