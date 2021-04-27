На суд зрителей вынесут две постановки Н.А.Римского-Корсакова. 3 и 4 июля покажут оперу "Царская невеста", 10 июля — премьеру оперы "Моцарт и Сальери".

"Их исполнят в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы" на территории Илимского острога. Это единственная в мире сохранившаяся деревянная крепость 17 века", — говорится в сообщении.

В крепости смонтируют сцену, установят скамейки для зрителей. Живыми декорациями станут Спасская проездная башня Илимского острога, тын, караульная изба.

Для участия в постановках приглашены солисты из ведущих опер России и Европы. Среди них — Владимир Комович и Виктория Каркачева из Большого театра России, Лидия Светозарова и Инна Звеняцкая из московского театра "Геликон-опера", Савва Хастаев из Мариинского театра, Желько Андрич из Сербского национального театра и Джимми Магсеви из Берлинской государственной оперы.

Солист "Геликон-оперы" Алексей Тихомиров выступит в качестве и исполнителя, и режиссера. Он поставит оперу "Моцарт и Сальери". Художником-постановщиком станет заслуженный деятель искусств России, известный иркутский сценограф Александр Плинт.

Участие в проекте примут губернаторский симфонический оркестр и камерный хор Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной.

"Царскую невесту" вновь поставит Наталья Печерская. Она долгие годы являлась главным режиссером Иркутского областного музыкального театра им.Н.М.Загурского. Сейчас сотрудничает с Московским музыкальным театром для детей и юношества "На Басманной".

Кроме того, запланирован гала-концерт, который пройдет в Иркутской областной филармонии 6 июля. Продажи билетов на все мероприятия фестиваля начнутся в мае.

Фестиваль русской оперы в Иркутской области впервые прошел в 2019 году. Тогда под открытым небом в "Тальцах" показали оперы "Царская невеста" и "Золотой петушок". Автором идеи проведения фестиваля и его руководителем является заслуженный деятель искусств России, главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии Илмар Лапиньш.

Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" — один из самых популярных туристических объектов Иркутской области, расположен на Байкальском тракте в 50 км от Иркутска. В нем собраны памятники деревянного зодчества и архитектуры из малых городов и сел области, попавших в зону затопления при строительстве каскада ГЭС на реке Ангара.