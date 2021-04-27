Он отметил, что сформирован межведомственный штаб, который займётся координацией работы оперативных, коммунальных служб, мониторингом средств размещения, объектов потребительского рынка и транспорта.
"Сформировали дополнительные бригады скорой медицинской помощи. В учреждениях здравоохранения обеспечен необходимый запас медикаментов. В случае необходимости город готов развернуть дополнительный ковидный госпиталь", — подчеркнул градоначальник.
Он напомнил, что в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, объявленный губернатором Вениамином Кондратьевым.
"Важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Сейчас мы объединяем комплекс мер зимнего и летнего сезонов", — написал Копайгородский.