«На прошлой неделе нацпроект по туризму был представлен в правительство, рассмотрен на заседании общественно-экспертного совета. На сегодня он находится на стадии рассмотрения проектным комитетом. Сейчас идет доработка по заключениям Минфина и Минэкономразвития, и готовим его к представлению на президиум совета при президенте», сказал он, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

Прокуронов отметил, что нацпроект предполагает участие более 15 федеральных органов власти, представляющих все отрасли, которые так или иначе оказывают влияние на туристическую отрасль в РФ. «Предложения и замечания данных органов власти сейчас отрабатываются с точки зрения содержания нацпроекта», — сказал он.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» разрабатывается Ростуризмом в соответствии с поручением президента РФ. Как напомнил замглавы ведомства, его основными целями является достижение 140 млн внутренних поездок в 2030 году, то есть рост в 2,2 раза по сравнению с 65 млн в 2019 году. В рамках нацпроекта будет создано 4,7 млн рабочих мест – в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт туруслуг к 2030 году должен достичь $22 млрд долларов, что вдвое превышает показатель 2019 года.

«Цели амбициозные. Для их достижения планируется решение нескольких задач. Первое – создание благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере туризма, стимулирование условий для создания качественного турпродукта. Повышение информированности населения о национальных туристических возможностях, повышение доступности самих турпродуктов, цифровизация, повышение качества и доступности государственных услуг и госуправления в сфере туризма. Исходя из этого нацпроект сформирован в структуре трех федеральных проектов — развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности турпродуктов и совершенствование управления в сфере туризма», — рассказал замглавы Ростуризма.

Он добавил, что нацпроектом предусмотрены четыре общественно значимых результата. «Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья должна быть обеспечена доступность поездок по стране, современная инфраструктура, в том числе новыми средствами размещения, создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. Созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к информации о возможностях отдыха внутри страны. Предполагается решение еще ряда задач», — пояснил он.

Прокуронов подчеркнул, что все меры поддержки, предусмотренные нацпроектом, особенно в его инфраструктурной части, будут предоставляться на конкурсной основе. Заранее определенных территорий в проект не вводили.

Ранее сообщалось, что Ростуризм рассчитывает на утверждение нацпроекта в первом полугодии 2021 года.