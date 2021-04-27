Выступая на круглом столе в Совете Федерации во вторник, он сообщил, что программа направлена на поощрение школьников и молодежи с активной жизненной позицией и на создание туристских продуктов, ориентированных на эту аудиторию.

«Платежная система «Мир» будет привязана к личному кабинету участника, что позволит воспользоваться при онлайн-оплате выбранного путешествия и разово получить возврат средств. Предполагается, что будет два набора по кешбэку – 50%-ый возврат стоимости и 70%-ый возврат», — сказал Прокуронов.

По словам замглавы Ростуризма, количество участников программы за 2020 и 2021 годы может составить более 200 тыс. человек. Они будут отобраны на конкурсах, организованных АНО «Россия – страна возможностей», таких как «Большая перемена», «Твой ход» для студентов.

Президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию 21 апреля предложил поощрить студентов, которые проявили себя в олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей", льготными туристическими путевками на летние каникулы. В понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на реализацию программы из бюджета будет выделено 2 млрд рублей.