Он отметил, что, по данным Ростуризма, из 13 млн российских детей в возрасте от 7 до 15 лет в стационарных организация отдыха, в лагерях, отдыхают около 2 млн детей в год.

«Мы готовим к запуску программу, заключающуюся в возврате части стоимости путевок, оплаченных родителями, в течение 2021 года. Включение стационарных лагерей по всей стране будет запущено в программу и окажет совокупный дополнительный эффект, так как это будет способствовать укреплению здоровья детей, отдыху на природе, восстановлению и реабилитации», — сказал Прокуронов, выступая на круглом столе в Совете Федерации..

По его словам, программа будет осуществляться с использованием механизма национальной платежной системы карт «Мир». Родители смогут получить кешбэк в размере 50% стоимости продукта, приобретенного за безналичный расчет.

«По отдыху в лагерях мы предполагаем этот продукт запустить до конца мая», — сказал Прокуронов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство выделит на программу 2 млрд рублей, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тысячам детей.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году.