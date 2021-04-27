"Переговоры на этот счет идут в предметном ключе. Согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе с частотой до 14 рейсов в неделю", — сказал Любинский, отвечая на вопрос издания, ведутся ли переговоры о возможном открытии авиасообщения между Россией и Австрией.

Дипломат отметил, что "возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причем по инициативе наших партнеров", при этом "она будет напрямую зависеть от динамики ситуации с коронавирусом в наших странах".