Согласно информации, частота полетов сокращена "в связи с правительственными ограничениями".

"С 28 апреля до конца мая 2021 года авиаперевозчик продолжит выполнять рейсы Алматы-Стамбул по вторникам и воскресеньям, Нур-Султан-Стамбул — по четвергам и Алматы-Анталья — по субботам", — говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов будут уведомлены авиакомпанией и могут получить полный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета. Также они вправе перебронировать свои билеты на другие даты и направления с доплатой разницы в тарифах.

"Авиакомпания организует репатриационные рейсы для пассажиров, находящихся в Анталье, которые забронировались на отмененные рейсы, согласно существующему расписанию", — говорится в сообщении.

Air Astana просит пассажиров следить за обновлениями на сайте авиакомпании и в социальных сетях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил, что с четверга в стране вводятся жесткие ограничительные меры для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19.

Полный локдаун будет действовать с 29 апреля по 17 мая.

В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение. Также закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, кому разрешит работать МВД страны.

По словам Эрдогана, цель вводимых ограничений — снизить суточный прирост до 5 тыс. В понедельник в Турции выявили 37,3 тыс. новых случаев коронавируса.

В Турции за время пандемии выявили 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 38 тыс. человек скончались.