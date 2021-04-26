"С 29 апреля по 17 мая у нас будет действовать полный локдаун", — заявил Эрдоган.

В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение.

Также закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, кому разрешит работать МВД страны.

По словам Эрдогана, цель вводимых ограничений — снизить суточный прирост до 5 тыс. В понедельник в Турции выявили 37,3 тыс. новых случаев коронавируса.

В Турции за время пандемии выявили 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 38 тыс. человек скончались.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны. Как сообщалось, россияне приобрели около 600 тыс. путевок в Турцию на этот период на общую сумму 35 млрд рублей.