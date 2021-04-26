Вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник попросила туроператоров не реализовывать туры в Турцию и Танзанию с вылетом после 1 июня до тех пор, пока власти не примут окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в этих странах.

«Фактически нам намекнули, что Турция не откроется после 1 июня, и это очередной удар и колоссальные потери для турбизнеса. А по поводу «не продавать», то добросовестные турагенты и без того не бронируют направления, которые, скажем так, полуоткрыты – то есть или их обещают вскоре открыть, но не факт, или которые заявляют, что готовы принимать российских туристов, но по ним нет соответствующего решения российских властей», — сказала она.

Тюрина напомнила, что турагентства с 2020 года «уже столько напереносили туров, столько навыясняли отношений с разгневанными туристами, а сейчас им снова приходится этим заниматься в связи с закрывшейся Турцией».

«Турбизнес предпочитает не рисковать и работать только с теми странами, куда россиянам официально разрешены турпоездки. Да и сами туристы опасаются новых закрытий, поэтому бронируют осторожно, часто в последний момент и с небольшой предоплатой, чтобы снова не заморозить свои деньги», — подчеркнула эксперт.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны. Как сообщалось, россияне приобрели около 600 тыс. путевок в Турцию на этот период на общую сумму 35 млрд рублей.