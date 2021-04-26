Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. В среду самолет из Волгограда вылетает в 11:00 по местному времени, прибытие в Симферополь — в 12:45. В воскресенье вылет из Волгограда в 19.40, прибытие — 21:20.

Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737-800. Также со 2 июня рейсы в Симферополь в рамках регулярной полетной программы начнет выполнять авиакомпания Smartavia. Все рейсы будут выполняться до конца октября. Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Шереметьево" (Москва). Парк авиакомпании состоит из 34 воздушных судов Boeing-737, Boeing-777, A330 и A321.