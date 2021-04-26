«С 23 апреля по 25 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 29 рейсов из Турции в Россию и перевезли более 6,6 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации отмечают, что авиакомпании «Россия» и «Икар» завершили свою полетную программу в/из Турции.

Кроме того, авиакомпания RoyalFlight выполнила один рейс и перевезла из Занзибара (Танзания) в Москву более 470 россиян.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Как сообщалось, на момент запрета рейсов в Турции находилось около 50 тыс. человек, еще столько же вылетели через аэропорт Стамбула в третьи страны.